«Хотели поработать вместе 20 лет». Саша Барон Коэн — о пьесе Квентина Тарантино

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды комедии «Борат» Саши Барона Коэна. Он рассказал о работе в предстоящей постановке Квентина Тарантино.

По словам актёра, он обсуждал совместный проект со знаменитым режиссёром на протяжении 20 лет. Он должен был принять участие в постановке Тарантино по приключенческому роману «Алый Первоцвет», однако проект так и не был запущен в работу. Коэн отметил, что не собирается отказываться от ролей у одного из лучших режиссёров мира и раз в месяц ужинает с ним.

У меня есть такое правило: если один из лучших режиссёров мира просит меня что-то сделать, я скажу «да», даже если инстинктивно это неправильный проект. Так что если Квентин подойдёт и скажет: «Я хочу поставить пьесу», я скажу «да». Мы с Квентином говорим о совместном проекте уже как минимум 20 лет. Около 20 лет назад мы обсуждали постановку по «Алому Первоцвету». Потом вышел «Борат», и мы с Квентином стали раз в месяц ужинать вместе. Я даже чуть не сыграл роль в «Джанго освобождённом». В итоге пришлось отказаться, потому что я занялся «Отверженными».

Премьера постановки Квентина Тарантино под названием The Popinjay Cavalier («Кавалер-щеголь») состоится 18 марта 2027 года в британском театре «Вест-Энд». Авторы описывают историю как «комедию обмана, вдохновлённую грандиозными приключенческими эпопеями театра и кино». Ранее сообщалось, что будущая пьеса может стать основной для 10-го фильма режиссёра.