«Дюна 3» побила рекорд «Одиссеи» по продажам билетов в IMAX ещё до выхода

Крупнейший кинотеатр Великобритании BFI IMAX сообщил, что фильм «Дюна 3» достиг нового кассового рекорда ещё до выхода. За сутки количество проданных билетов на сеансы в формате IMAX 70 мм достигло 33 тыс.

Таким образом, будущая картина побила рекорд «Одиссеи» на которую в этом же кинотеатре за первый день приобрели 28 тыс билетов. В случае с лентой Кристофера Нолана мест в залах IMAX не осталось в течение нескольких месяцев. Аналитики уверены, что с «Дюной 3» произойдёт аналогичная ситуация — только в кинотеатре BFI IMAX она заработала около $ 988 тыс.

Премьера «Дюны 3» в мировом прокате состоится 18 декабря, одновременно с фильмом «Мстители: Судный день». Лента выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта, а сюжет расскажет о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет. Режиссёром вновь выступил Дени Вильнёв, для которого это будет финальный проект во вселенной «Дюны».