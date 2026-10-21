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«Дюна 3» побила рекорд «Одиссеи» по продажам билетов в IMAX ещё до выхода

«Дюна 3» побила рекорд «Одиссеи» по продажам билетов в IMAX ещё до выхода
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Крупнейший кинотеатр Великобритании BFI IMAX сообщил, что фильм «Дюна 3» достиг нового кассового рекорда ещё до выхода. За сутки количество проданных билетов на сеансы в формате IMAX 70 мм достигло 33 тыс.

Таким образом, будущая картина побила рекорд «Одиссеи» на которую в этом же кинотеатре за первый день приобрели 28 тыс билетов. В случае с лентой Кристофера Нолана мест в залах IMAX не осталось в течение нескольких месяцев. Аналитики уверены, что с «Дюной 3» произойдёт аналогичная ситуация — только в кинотеатре BFI IMAX она заработала около $ 988 тыс.

Премьера «Дюны 3» в мировом прокате состоится 18 декабря, одновременно с фильмом «Мстители: Судный день». Лента выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта, а сюжет расскажет о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет. Режиссёром вновь выступил Дени Вильнёв, для которого это будет финальный проект во вселенной «Дюны».

Режиссёр «Дюны» рассказал, почему решил снять триквел:
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