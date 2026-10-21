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В гонку Need for Speed: Most Wanted теперь можно сыграть в браузере

В гонку Need for Speed: Most Wanted теперь можно сыграть в браузере
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Пользователь под ником dezm0n сообщил о выходе культовой гонки Need for Speed: Most Wanted 2005 года прямо в браузере. Игра доступна бесплатно на сайте автора.

Порт позволяет играть в проект с использованием максимальных настроек графики и разрешения 1920х1080. Most Wanted в браузере доступен без мультиплеера и на английском языке. При этом прогресс в одиночной карьере сохраняется в кэше программы, а управлять автомобилями можно с помощью геймпада или клавиатуры с мышью.

Для запуска Need for Speed: Most Wanted в браузере понадобятся обновлённые версии Chrome или Edge. Игра запускается после загрузки 80 мегабайт данных, после чего подгружает необходимые файлы в процессе. Автор заявил, что автоматические сохранения после каждой гонки сейчас на стадии тестирования.

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