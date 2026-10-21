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Сериал Властелин колец: Кольца власти, 3-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Трейлер третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» — премьера 11 ноября
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Компания Amazon представила большой трейлер третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Продолжение одного из самых популярных проектов онлайн-кинотеатра Prime Video стартует 11 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Третий сезон продолжит историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.

К главным ролям в продолжении вернутся Морвет Кларк («Тёмные начала»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Роберт Арамайо («Я ругаюсь») и другие актёры.

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Эпичные постеры третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» — старт 11 ноября