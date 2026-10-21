Уже 11 ноября стартует третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Картина продолжит историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.

В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime VIdeo, а на старте будут доступны четыре серии. Финал состоится 25 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»