15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Властелин колец Кольца власти, 3-й сезон (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Комментарии

Уже 11 ноября стартует третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Картина продолжит историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.

В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime VIdeo, а на старте будут доступны четыре серии. Финал состоится 25 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 ноября
2-я серия11 ноября
3-я серия11 ноября
4-я серия11 ноября
5-я серия18 ноября
6-я серия18 ноября
7-я серия25 ноября
8-я серия25 ноября
Материалы по теме
От «Магии и мускулов» до «Блича»: 8 крутых аниме для тех, кто скучает по «Чёрному клеверу»
От «Магии и мускулов» до «Блича»: 8 крутых аниме для тех, кто скучает по «Чёрному клеверу»