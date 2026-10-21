Расписание выхода третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Уже 11 ноября стартует третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Картина продолжит историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.
В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime VIdeo, а на старте будут доступны четыре серии. Финал состоится 25 ноября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 ноября
|2-я серия
|11 ноября
|3-я серия
|11 ноября
|4-я серия
|11 ноября
|5-я серия
|18 ноября
|6-я серия
|18 ноября
|7-я серия
|25 ноября
|8-я серия
|25 ноября