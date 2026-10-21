Анонс Serious Sam: The Third Encounter — третьего «Крутого Сэма»

Студия Croteam анонсировала Serious Sam: The Third Encounter — третью часть знаменитой серии шутеров «Крутой Сэм». Дата релиза игры пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Croteam. Права на видео принадлежат Croteam.

Предстоящий проект станет прямым продолжением The Second Encounter 2002 года, в отличие от Serious Sam 3: BFE, которая является приквелом франшизы. Главным героем вновь выступит Сэм Стоун, которому предстоит сражаться с армией инопланетных чудовищ. Авторы обещают ещё больше видов оружия и крупных противников, чем в оригинальной дилогии.

Serious Sam: The Third Encounter пока заявлена только на ПК. У игры появилась страница в Steam — там указано, что в шутере будет полный русский перевод, включая озвучку. Разработкой занимается студия Croteam, ответственная за создание серии.