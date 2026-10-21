EA закрыла BioWare, авторов Mass Effect и Dragon Age

Студия BioWare, ответственная за создание серий Mass Effect и Dragon Age, сообщила о своём закрытии. Представители компании опубликовали обращение в соцсети Х.

Разработчики заявили, что на протяжении 30 лет своей работы студия была домом для авторов, которые вдохнули жизнь во многие миры. В BioWare также добавили, что разработка следующей части Mass Effect, анонсированной в 2020 году, прекращена.

Более 30 лет BioWare была чем-то большим, чем просто студия. Она была домом для сценаристов, разработчиков и игроков, которые вдохнули жизнь в наши миры. Baldur's Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem. Теперь, спустя более трех десятилетий совместных приключений, BioWare закрывается, а ранняя разработка следующего проекта во вселенной Mass Effect прекращается. Писать эти слова невероятно тяжело. Сейчас всё наше внимание сосредоточено на нашей невероятно талантливой команде, которая вложила душу в эти игры, и на поддержке друг друга в этот переходный период. То, что поколения сотрудников BioWare построили вместе, — это повод для гордости и памяти. Эти игры стали чем-то гораздо большим, потому что вы в них играли, спорили о сделанном выборе, влюблялись в персонажей и делали эти миры своими собственными. От всех нас в BioWare — спасибо вам за то, что были самой важной частью нашей истории.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что закрытие BioWare стало частью масштабного сокращения в компании Electronic Arts. По данным СМИ, увольнения коснулись около 400 сотрудников. Официально EA пока не комментировала информацию журналистов.