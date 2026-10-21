EA работает над шутером Star Wars: Battlefront 3 по «Звёздным войнам»

Издание Variety сообщило о планах компании Electronic Arts после реструктуризации бизнеса. По данным СМИ, одной из предстоящих игр корпорации станет Star Wars: Battlefront 3 по «Звёздным войнам».

Источники журналистов отмечают, что над предстоящим шутером работает студия DICE, известная по серии Battlefield и предыдущими частями Battlefront, а также студия Respawn — ранее она выпустила Star Wars Jedi: Survivor по космической вселенной. При этом компания EA пока не анонсировала новый проект.

Перезапуск Star Wars Battlefront от студии DICE вышел в 2015 году. Игра представляет собой многопользовательский шутер по «Звёздным войнам», где сражения происходят на локациях из оригинальной трилогии саги. Спустя два года проект получил вторую часть, в которой присутствовали не только онлайн-сражения, но и сюжетная кампания, выступившая приквелом к седьмому эпизоду серии.