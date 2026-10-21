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Evil Geniuses закрывается — клуб выиграл The International 2015 и Valorant Champions 2023

Evil Geniuses закрывается — клуб выиграл The International 2015 и Valorant Champions 2023
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Американский киберспортивный клуб Evil Geniuses объявил, что со 2 ноября прекращает соревновательную деятельность и другие рабочие процессы.

В последние годы мы перестроили систему функционирования организации и приложили все усилия, чтобы вернуть клуб на прежний уровень. Стабилизировали работу, восстановили доверие общественности, увеличили вовлечённость аудитории и улучшили результаты. К сожалению, киберспорт по-прежнему сталкивается с серьёзными трудностями, включая растущие затраты на участие в соревнованиях на высшем уровне. В итоге мы пришли к выводу, что в текущих условиях вести бизнес ответственно невозможно.

Evil Geniuses был основан в 1999 году на основе клана по Quake. Составы организации побеждали на чемпионатах мира по Dota 2 (The International 2015) и Valorant (Champions 2023), а также других престижных турнирах — Call of Duty Championship 2018, ESL One New York 2019 по CS:GO и HCS Season 2 Finals 2015 по Halo.

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