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Snax покинул состав GamerLegion по CS 2 — его заменил россиянин Shalfey

Snax покинул состав GamerLegion по CS 2 — его заменил россиянин Shalfey
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Европейский киберспортивный клуб GamerLegion объявил о подписании контракта с 24-летним российским игроком Александром Shalfey Мареновым.

Shalfey заменил в составе по Counter-Strike 2 опытного Януша Snax Погожельски и займёт место капитана. В GamerLegion он будет уже вторым игроком из России после Фламуса.

Состав GamerLegion по CS 2:

  • Александр Shalfey Маренов;
  • Тимур FL4MUS Марьев;
  • Милан hypex Половец;
  • Фредрик REZ Стернер;
  • Себастьян Tauson Таусон Линделеф.

После вылета с отборочных на PGL Bucharest 2027 состав GamerLegion почти лишился шансов выйти на мэйджор в Сингапуре. Ближайшие матчи обновлённый ростер проведёт 27 октября в рамках LAN-турнира PLG Tesla Cup 2026 в Белграде.

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