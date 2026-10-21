Snax покинул состав GamerLegion по CS 2 — его заменил россиянин Shalfey

Европейский киберспортивный клуб GamerLegion объявил о подписании контракта с 24-летним российским игроком Александром Shalfey Мареновым.

Shalfey заменил в составе по Counter-Strike 2 опытного Януша Snax Погожельски и займёт место капитана. В GamerLegion он будет уже вторым игроком из России после Фламуса.

Состав GamerLegion по CS 2:

Александр Shalfey Маренов;

Тимур FL4MUS Марьев;

Милан hypex Половец;

Фредрик REZ Стернер;

Себастьян Tauson Таусон Линделеф.

После вылета с отборочных на PGL Bucharest 2027 состав GamerLegion почти лишился шансов выйти на мэйджор в Сингапуре. Ближайшие матчи обновлённый ростер проведёт 27 октября в рамках LAN-турнира PLG Tesla Cup 2026 в Белграде.