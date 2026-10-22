В кинотеатрах России вышел фильм «Морозко»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России показывают фильм «Морозко». Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Картина рассказывает о лучших подругах, Марфе и Насте, которым предстоит справляться не только со злой матерью, но и с древней магией. Из-за последней в их деревне уже много лет не наступает зима. Девушкам удаётся преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести истинную любовь.

В актёрский состав вошли Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Светлана Колпакова, Артём Быстров, Мария Канунникова, Виктория Серикова и другие. Кресло режиссёра занял Эдуард Бордуков («На острие», «Я буду жить»).