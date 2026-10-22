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Сериал по Mass Effect всё ещё не отменили

Сериал по Mass Effect всё ещё не отменили
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Вчера EA ошарашила всех новостью о закрытии студии BioWare, которая выпускала игры серии Mass Effect и Dragon Age. Но если верить данным IGN, сериал по космической франшизе всё ещё в работе, его не закрыли.

Источники издания добавили, что на данный момент все творческие работники, задействованные в телепроекте, остаются в команде.

По состоянию на август 2025 года шоураннером был Дуг Юнг («Охотник за разумом»), а сценаристом — Дэниел Кейси («Форсаж 9»). В производственную команду также входили исполнительный продюсер «Джессики Джонс» Карим Зрейк, руководитель разработки Mass Effect в BioWare Майк Гэмбл и бывший руководитель Marvel Studios Ари Арад.

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