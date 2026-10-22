В кинотеатрах России вышел фильм «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начинают показывать фильм «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы» Деборой Энн Уолл. Картину уже можно посмотреть в большинстве городов страны.

Мистическая картина рассказывает о судебном антропологе по имени Мэг Гарленд. Её отец умирает при загадочных обстоятельствах, и девушка берётся за расследование его смерти. Со временем она понимает, что столкнулась с явлением, которое нельзя объяснить научно.

В ленте также сыграли Джеффри Донован («Гнев человеческий»), Уилл Хохман («Королевский гамбит»), Гретчен Корбетт («Коломбо») и другие актёры. Режиссёром выступил Джордан Дауни («Время монстров»).