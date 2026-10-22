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Фильм «Мисти Грин» с Адамом Драйвером выйдет на Netflix 9 ноября

Фильм «Мисти Грин» с Адамом Драйвером выйдет на Netflix 9 ноября
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Фильм «Мисти Грин» с Адамом Драйвером в одной из главных ролей выйдет на Netflix уже 9 ноября. До этого ленту выпустили в кинотеатральный прокат.

Картина рассказывает о талантливой актрисе Мисти Грин. Постепенно она начинает лишаться карьеры из-за своего бойкого характера. Всё меняется, когда режиссёр Джордан предлагает ей роль, которую создали специально для неё.

Главные роли сыграли Розалинд Элизар («Медленные лошади»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Тофер Грейс («Человек-паук 3: Враг в отражении»), Анна Кендрик («Скотт Пилигрим против всех») и другие актёры. Режиссёром выступил знаменитый артист Крис Рок («Одноклассники»).

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