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В кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Пранкер» о борьбе с коррупционерами

В кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Пранкер» о борьбе с коррупционерами
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Сегодня в России состоялась премьера фильма «Пранкер» о борьбе с коррупционерами. Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны. Картина доступна для просмотра.

Лента рассказывает историю анонимного пранкера Антона, который обманом добывает секретную информацию о коррупционерах и публикует её в Сети. Однажды его подставляют: героя внезапно объявляют в розыск, а его сестра оказывается в смертельной опасности.

Главные роли в ленте сыграли Максим Матвеев («Триггер») и Алексей Серебряков («Левиафан»). Режиссёром выступил Александр Харламов («Эффект хамелеона»), который также написал сценарий картины.

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