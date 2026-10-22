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Marvel планирует вернуть Звёздного Лорда в киновселенную

Marvel планирует вернуть Звёздного Лорда в киновселенную
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Крис Пратт в интервью рассказал, что Marvel многое предпринимает для того, чтобы вернуть в киновселенную Звёздного Лорда. В последний раз зрители видели героя в третьих «Стражах Галактики», с тех пор о нём будто забыли.

По словам актёра, даже если бы он что-то знал о возвращении персонажа, рассказать об этом он бы не смог. Стоит ли ждать Питера Квилла в одной из будущих частей «Мстителей», тоже непонятно.

По слухам, в «Секретных войнах» соберутся вообще все герои, которых можно показать на экране, то есть в том числе и Звёздный Лорд. Информация пока не подтверждена, поэтому стоит ждать новостей или инсайдов.

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