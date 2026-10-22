15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone Duo сложили 10 тыс. раз и показали результат

iPhone Duo сложили 10 тыс. раз и показали результат
Комментарии

Техноблогер Тим Пэн выпустил ролик, в котором проверил, что будет с iPhone Duo, если сложить его пополам 10 тыс. раз. Результат блогер запечатлел в видео.

Первые 500 складываний Пэн сделал сам, и уже тогда было заметно, как экран на этом этапе отличается от старта, когда смартфон ни разу не складывали.

Сравнение iPhone Duo после 500 складываний

Фото: Tim Pan

Затем блогер поместил устройство внутрь робота, который сам сложил его еще 9,5 тыс. раз. Результат тоже сразу бросается в глаза, а разница становится очевидной. После 10 тыс. складываний в центре образовалась заметная складка.

Сравнение iPhone Duo после 10 тыс. складываний

Фото: Tim Pan

Более того, по словам техноблогера, из-за такого дисплея увеличивается риск попадания пыли, а сама конструкция, конечно, тоже становится более уязвимой. Впрочем, и свои плюсы Пэн отметил. Среди них: удобство в применении смартфона как планшета, большой дисплей и удобный просмотр видео или чтения книг.

Материалы по теме
Первые обзоры iPhone Duo. Компромисс за 250 тыс. рублей и самый интересный продукт Apple
Первые обзоры iPhone Duo. Компромисс за 250 тыс. рублей и самый интересный продукт Apple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android