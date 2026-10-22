iPhone Duo сложили 10 тыс. раз и показали результат

Техноблогер Тим Пэн выпустил ролик, в котором проверил, что будет с iPhone Duo, если сложить его пополам 10 тыс. раз. Результат блогер запечатлел в видео.

Первые 500 складываний Пэн сделал сам, и уже тогда было заметно, как экран на этом этапе отличается от старта, когда смартфон ни разу не складывали.

Сравнение iPhone Duo после 500 складываний

Фото: Tim Pan

Затем блогер поместил устройство внутрь робота, который сам сложил его еще 9,5 тыс. раз. Результат тоже сразу бросается в глаза, а разница становится очевидной. После 10 тыс. складываний в центре образовалась заметная складка.

Сравнение iPhone Duo после 10 тыс. складываний

Фото: Tim Pan

Более того, по словам техноблогера, из-за такого дисплея увеличивается риск попадания пыли, а сама конструкция, конечно, тоже становится более уязвимой. Впрочем, и свои плюсы Пэн отметил. Среди них: удобство в применении смартфона как планшета, большой дисплей и удобный просмотр видео или чтения книг.