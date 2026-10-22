Появился новый яркий постер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Lionsgate опубликовала новый постер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» с некоторыми главными героями.

Новый постер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Фото: Lionsgate

Будущий фильм основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. «Рассвет Жатвы» выступит приквелом франшизы и расскажет историю 1950-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

Главные роли в ленте исполнили Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотил на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».

Премьера ленты в России состоится 26 ноября.