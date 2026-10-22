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Вышел третий сезон сериала «Никто этого не хочет»

Вышел третий сезон сериала «Никто этого не хочет»
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Сегодня на Netflix вышел третий сезон сериала «Никто этого не хочет». Можно посмотреть все восемь серий сразу.

«Никто этого не хочет» рассказывает о двух непохожих друг на друга людях: мужчине-раввине и женщине, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора. В продолжении герои впервые съезжаются, сталкиваясь с трудностями совместной жизни.

Главные роли в сериале исполняют Кристен Белл («Выбор Грейси»), Адам Броди («Американское чтиво») и Джастин Люпе («Мистер Мерседес»). Шоураннерами второго сезона «Никто этого не хочет» выступили Брюс Эрик Каплан и Дженнифер Коннер — авторы сериала «Девочки».

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