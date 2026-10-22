15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Масленица (2027) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, сюжет, актёры

Вышел трейлер сказки «Масленица» с Николаем Наумовым — премьера 25 февраля
Комментарии

Компания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер фильма «Масленица». Сказочная комедия выйдет в кинотеатрах России 25 февраля 2027 года.

Сюжет ленты расскажет историю Полины, которая мечтает учиться за границей. Внезапно девушке представляется шанс — если ей удастся познакомить китайского студента с русскими традициями на ярмарке по случаю Масленицы, её желание исполнится. Однако перед приездом гостя из Поднебесной Полина ломает ногу и отправляет вместо себя подругу Олю, которая ни слова не знает на китайском. В то же время непослушные дети пытаются устроить на празднике личную жизнь своего дедушки, но взрослые почему-то никак не хотят играть по их правилам.

Главные роли в фильме сыграли Валентина Ляпина («Царевна-лягушка»), Александр Самойленко («(Не)искусственный интеллект»), Николай Наумов («Волшебный участок»), Елена Валюшкина («Формула любви») и другие актёры. Режиссёром выступил Михаил Мерзликин («Шаман»).

Материалы по теме
Любовное признание, но плохое кино. Честный обзор фильма «Руки Вверх! 2»
Любовное признание, но плохое кино. Честный обзор фильма «Руки Вверх! 2»