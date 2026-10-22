Вышел трейлер сказки «Масленица» с Николаем Наумовым — премьера 25 февраля

Компания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер фильма «Масленица». Сказочная комедия выйдет в кинотеатрах России 25 февраля 2027 года.

Сюжет ленты расскажет историю Полины, которая мечтает учиться за границей. Внезапно девушке представляется шанс — если ей удастся познакомить китайского студента с русскими традициями на ярмарке по случаю Масленицы, её желание исполнится. Однако перед приездом гостя из Поднебесной Полина ломает ногу и отправляет вместо себя подругу Олю, которая ни слова не знает на китайском. В то же время непослушные дети пытаются устроить на празднике личную жизнь своего дедушки, но взрослые почему-то никак не хотят играть по их правилам.

Главные роли в фильме сыграли Валентина Ляпина («Царевна-лягушка»), Александр Самойленко («(Не)искусственный интеллект»), Николай Наумов («Волшебный участок»), Елена Валюшкина («Формула любви») и другие актёры. Режиссёром выступил Михаил Мерзликин («Шаман»).