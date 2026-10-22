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Фильм «Уличный боец» по Street Fighter вышел в кинотеатрах России

Фильм «Уличный боец» по Street Fighter вышел в кинотеатрах России
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16 октября состоялась мировая премьера фильма «Уличный боец» — очередной экранизации культовой серии файтингов Street Fighter. Спустя неделю после запуска в СНГ боевик также появился в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции фильм добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей картина доберётся в субботу, 24 октября.

Сюжет картины разворачивается в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь-Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить. В ленте сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики) и другие артисты.

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