Топ-10 самых страшных фильмов по версии учёных в 2026 году — в топе «Синистер» и «Астрал»

Британский проект «Наука о страшном» обновил список самых страшных фильмов в истории. По традиции учёные выявляли лидеров рейтинга по сердцебиению зрителей — они приглашали людей на сеансы и измеряли показатели на пульсометре.

Рейтинг в 2026 году почти не изменился — топ вновь возглавили «Синистер», «Астрал. Онлайн» и «Паранормальные явления. Скинамаринк». А вот на 10-ю строчку внезапно забрался «Дом ада» 2015 года.

Самые страшные фильмы в истории — рейтинг 2026 года от учёных