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Самые страшные фильмы ужасов 2026 — Синистер, Астрал, Заклятие, Демон приди, Дом ада, Заклятие и другие

Топ-10 самых страшных фильмов по версии учёных в 2026 году — в топе «Синистер» и «Астрал»
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Британский проект «Наука о страшном» обновил список самых страшных фильмов в истории. По традиции учёные выявляли лидеров рейтинга по сердцебиению зрителей — они приглашали людей на сеансы и измеряли показатели на пульсометре.

Рейтинг в 2026 году почти не изменился — топ вновь возглавили «Синистер», «Астрал. Онлайн» и «Паранормальные явления. Скинамаринк». А вот на 10-ю строчку внезапно забрался «Дом ада» 2015 года.

Самые страшные фильмы в истории — рейтинг 2026 года от учёных

  1. «Синистер» (2012).
  2. «Астрал: Онлайн» (2020).
  3. «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022).
  4. «Астрал» (2010).
  5. «Заклятие» (2013).
  6. «Реинкарнация» (2018).
  7. «Улыбка 2» (2024).
  8. «Улыбка» (2022).
  9. «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005).
  10. «Два, три, демон, приди!» (2022) и  «Дом ада» (2015).
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