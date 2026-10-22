Топ-10 самых страшных фильмов по версии учёных в 2026 году — в топе «Синистер» и «Астрал»
Британский проект «Наука о страшном» обновил список самых страшных фильмов в истории. По традиции учёные выявляли лидеров рейтинга по сердцебиению зрителей — они приглашали людей на сеансы и измеряли показатели на пульсометре.
Рейтинг в 2026 году почти не изменился — топ вновь возглавили «Синистер», «Астрал. Онлайн» и «Паранормальные явления. Скинамаринк». А вот на 10-ю строчку внезапно забрался «Дом ада» 2015 года.
Самые страшные фильмы в истории — рейтинг 2026 года от учёных
- «Синистер» (2012).
- «Астрал: Онлайн» (2020).
- «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022).
- «Астрал» (2010).
- «Заклятие» (2013).
- «Реинкарнация» (2018).
- «Улыбка 2» (2024).
- «Улыбка» (2022).
- «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005).
- «Два, три, демон, приди!» (2022) и «Дом ада» (2015).