Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.5 с новыми квестами, умением и модами на консолях

Студия CD Projekt RED выпустила патч 2.5 для Cyberpunk 2077. Обновление уже доступно всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Главные изменения апдейта 2.5 для Cyberpunk 2077

Два новых побочных квеста : Clampdown с наградами в духе аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» и Welcome to Paradise с экскурсией по Найт-Сити с его основателем Ричардом Найтом.

: Clampdown с наградами в духе аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» и Welcome to Paradise с экскурсией по Найт-Сити с его основателем Ричардом Найтом. Кроссплатформенная поддержка модов на базе платформы mod.io — ранее её также добавили в ремастер «Ведьмака 3».

на базе платформы mod.io — ранее её также добавили в ремастер «Ведьмака 3». Новая способность «Двойной эффект» в «Хладнокровии». Она позволяет использовать пистолеты и револьверы в обеих руках одновременно.

в «Хладнокровии». Она позволяет использовать пистолеты и револьверы в обеих руках одновременно. Настройка кастомизации имплантов . Геймеры могут изменить цвет хрома новых торговцев, которые помечены на карте специальным значком с краской.

. Геймеры могут изменить цвет хрома новых торговцев, которые помечены на карте специальным значком с краской. Пять наборов одежды, радиостанция с музыкой из аниме-сериала, поддержка апскейлера DLSS 4.5 на ПК и функции «Поле зрения» на PS5 и Xbox Series.

Патч для Cyberpunk 2077 выпустили в честь выхода второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», премьера которого состоялась 20 октября — спустя четыре года после запуска. Проект рассказывает новую историю в фантастическом городе Найт-Сити 2077 года.