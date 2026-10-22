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Сборы фильма «Руки Вверх! 2» с Сергеем Жуковым превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Руки Вверх! 2» с Сергеем Жуковым превысили 100 млн рублей
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21 октября сборы фильма «Руки Вверх! 2» достигли отметки в 100 млн рублей. Биографическая драма о знаменитой музыкальной группе достигла этого результата спустя неделю после выхода — премьера состоялась 15-го числа. Сейчас лента уступает «Битве моторов» и другим популярным картинам в российских чартах.

Фото: ЕАИС

«Руки Вверх! 2» вновь рассказывает о знаменитой российской поп-группе. Если первая часть была посвящена становлению коллектива и пути к успеху, то продолжение сосредоточится на более личных темах: любви, семье и обратной стороне популярности в мире музыкальной индустрии.

К главным ролям в продолжении вернулись Сергей Жуков, Влад Прохоров и Илья Русь. Режиссёром в этот раз выступила Алиса Шитикова, постановщица комедии «Лысый нянь».

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