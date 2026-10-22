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Хитовый хоррор «Чужая мама» с Джессикой Честейн вышел в кинотеатрах России

Хитовый хоррор «Чужая мама» с Джессикой Честейн вышел в кинотеатрах России
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9 октября состоялась премьера фильма «Чужая мама» — хоррора с Джессикой Честейн. Спустя неделю после запуска в СНГ хоррор также появился в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции фильм добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей картина доберётся в субботу, 24 октября.

«Чужая мама» рассказывает о восьмилетней девочке, к которой является злобная сущность с внешностью её матери. Пока родители пытаются решить проблему, их личные отношения дают трещину — а «мамочка» становится всё сильнее. Главную роль сыграла Джессика Честейн («Интерстеллар»). Картина стартовала с $ 45 млн по миру, хотя получила разгромные отзывы от критиков и зрителей. Общие сборы тем временем уже превысили $ 80 млн, и лента окупилась.

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