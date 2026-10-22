Производство iPhone Duo спешно подняли на фоне ажиотажа покупателей

iPhone Duo стал большим хитом среди первых покупателей, а предзаказы ещё до старта предзаказов планируют присылать вплоть до конца января 2027 года. Поэтому Apple спешно пытается повысить тираж новинки — по данным MacRumors, текущий план увеличить производство примерно на 44% — с 9,7 до 14 млн смартфонов.

Сообщается, что пересмотренный целевой показатель обусловлен большим количеством предварительных заказов на первый складной iPhone от Apple и охватывает весь 12-месячный период, а не оставшиеся месяцы 2026 года.

По прогнозам DigiTimes, мировые поставки складных смартфонов вырастут на 25,7% в 2026 году и на 59,1% в 2027 году по сравнению с ростом на 7,4% в 2025 году. Рост производства iPhone Duo зависит от того, удастся ли произвести шарниры.