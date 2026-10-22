«Меня все ненавидят»: Эрлинг Холанд признался, что играет в Call of Duty как кемпер

Норвежский футболист и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побывал гостем в свежем видео рэпера Aitch. В новом YouTube-ролике музыкант и спортсмен поиграли в новую Call of Duty: Modern Warfare 4, попутно обсудив стиль игры норвежца.

Как оказалось, Холанд очень любит Call of Duty, однако всю жизнь отыгрывает роль кемпера — игрока, который подолгу прячется в одном месте и убивает противников, которые активно перемещаются по карте. В сообществе уже давно принято считать, что подобные люди уничтожают всё веселье, заложенное в игру разработчиками, однако футболист не согласен с этим мнением.

Знаешь, мне стыдно признаться, но я всю жизнь играю как кемпер. Я — тот самый парень, который сидит на одном месте и его все ненавидят. Наверняка сейчас на меня обрушится волна хейта, но что поделать. Если вы играете в Call of Duty с хорошими, весёлыми людьми, то здорово проведёте время.

Ранее Холанд признавался, что активно играет в видеоигры. Помимо футбольного симулятора EA Sports FC, норвежец также любит королевскую битву Fortnite, а культовую Call of Duty: Modern Warfare 2 он называет одной из своих самых любимых игр.