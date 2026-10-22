«Кровавый и мерзкий хоррор»: критики хвалят фильм «Глиноликий» от DC

23 октября состоится мировая премьера фильма «Глиноликий» — нового проекта киновселенной DC про известного злодея Бэтмена. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 77% свежести.

Обозреватели отмечают, что картине удалось стать захватывающим дополнением для супергеройской киновселенной, которое при этом остаётся жутким боди-хоррором. Некоторые пишут, что в «Глиноликом» есть несколько сцен, способных вызвать максимальное чувство отвращения к происходящему. Ругают проект за слишком банальный сюжет и отсутствие пугающих моментов.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Глиноликий»:

Взяв за образец такие фильмы, как «Субстанция», и даже немного «Ванильного неба», «Глиноликий» к концу своего хронометража органично вписывается в жанр боди-хоррора и закрепляет за собой статус несовершенного, но захватывающего дополнения к вселенной DC.

Превращение главного героя выглядит правдоподобным и отвратительным, и этого вполне достаточно. Возможно, слово «правдоподобный» здесь неуместно, но «Глиноликий», по крайней мере, представляет собой нечто новое, даже если он вылеплен из изношенной глины.

«Глиноликий» — это история происхождения персонажа, не щадящая зрителя и не стесняющаяся в выражениях. Это кровавое и захватывающее зрелище, пропитанное тем же зловонным воздухом, что и боди-хоррор вроде «Мухи» и «Субстанции».

Фильм явно пытается стать следующим «Джокером», но он настолько бессмысленный, утомительный и неэффективный, что почти делает картину «Джокер: Безумие на двоих» на его фоне едва терпимым.

К чести «Глиноликого», в нём есть несколько хороших, отвратительных сцен боди-хоррора, но он никогда не воспринимается как фильм ужасов. В нём нет ничего, что действительно заставило бы вас испугаться. Это просто фильм о супергероях без супергероев.

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