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Apple уже тестирует складной iPhone Duo 2 со сканером Face ID — СМИ

Apple уже тестирует складной iPhone Duo 2 со сканером Face ID — СМИ
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23 октября состоится старт продаж iPhone Duo — первого складного смартфона компании Apple. Одним из главных недостатков устройства стало отсутствие сканера лица Face ID, который используется в смартфонах производителя с 2017 года.

Как сообщает издание Bloomberg, в Apple уже работают над прототипами будущего iPhone Duo 2, где главным изменением как раз станет возвращение Face ID. Инженеры компании планируют уменьшить датчики сканера лица, чтобы они уместились под внешний экран устройства. При этом торопиться разработчики не станут — технологию могут придержать до iPhone Duo 3, если у создателей возникнут какие-либо сложности.

Кроме того, не исключено и возвращение кнопки Action («Действие»), на которую можно назначить различные функции. Однако она пока не в приоритете — сейчас Apple в первую очередь разбирает критические отзывы на iPhone Duo и планирует устранить основные слабые стороны устройства.

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