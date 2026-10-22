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Стартовал крупный онлайн-турнир PARI Universe по Dota 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Стартовал крупный онлайн-турнир PARI Universe по Dota 2 с призовым фондом $ 250 тыс.
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22 октября начался онлайн-турнир PARI Universe по Dota 2. Участие в нём примут лучшие команды Запада, призовой фонд составит $ 250 тыс.

На первой стадии 10 команд будут поделены на две подгруппы. 22-26 октября участники сыграют по четыре матча (против каждой команды своей группы), в итоге самый слабый коллектив из каждой пятёрки покинет турнир. Плей-офф состоится с 28 октября по 1 ноября в формате double-elimination.

На PARI Universe сыграют сильнейшие команды из Северной Америки, Западной и Восточной Европы, а также ростер LEGION, прошедший через квалификацию. Из топ-коллективов на турнире не будет NAVI, Aurora и Xtreme Gaming.

  • Группа А: Team Yandex (Россия), 1win Team (Европа), Team Liquid (Европа), OG (Европа), GamerLegion (США);
  • Группа B: BetBoom Team (Россия), PARIVISION (Россия), Team Spirit (Россия), Astra Invicta (СНГ), LEGION (Европа).

Трансляции турнира можно будет бесплатно посмотреть на Twitch и YouTube, а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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