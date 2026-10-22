Постеры с главными героями фэнтези-сериала «Очарованные» — премьера 14 ноября

«Кинопоиск» представил постеры сериала «Очарованные» — своего нового оригинального проекта. На них показали главных героев будущей фэнтезийной саги, которая стартует уже 14 ноября.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Действие сериала развернётся в городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре сюжета две сестры-колдуньи, Злата и Марья, которые сильно отличаются друг от друга характером. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, и Злата погибает. У героини останется всего девять дней, чтобы спасти сестру.

Главные роли в проекте сыграли Елена Подкаминская («Красный шёлк»), Юрий Чурсин («Хоккейные папы»), Даниил Воробьёв («Повелитель ветра»), Таисья Калинина («Пальма 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Шеховцов («Минута тишины»).