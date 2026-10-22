Фильм «Отпуск по обмену» с Кэмерон Диас и Джудом Лоу вновь покажут в кино в честь 20-летия

Кинокомпания Sony Pictures объявила о повторном выпуске фильма «Отпуск по обмену» в прокат. Романтическую комедию вновь покажут в мировых кинотеатрах с 11 декабря — в честь 20-летия картины.

Постер к повторному прокату Фото: Sony Pictures

Фильм рассказывает историю Айрис и Аманды, которые живут на разных континентах: одна в Лондоне, вторая в Калифорнии. Девушки так устали от жизни, что решили в буквальном смысле поменяться местами — пожить друг у друга две недели прямо перед Рождеством. Именно эти перемены привели к тому, что некогда несчастные девушки проведут лучшие новогодние праздники в их жизни.

«Отпуск по обмену» вышел в прокат в 2006 году и мгновенно стал классикой жанра романтических комедий. Лента собрала в прокате более $ 200 млн и с тех пор часто попадает в топы лучших фильмов на Новый год. Главные роли в ленте сыграли Кэмерон Диас («Маска»), Кейт Уинслет («Титаник»), Джуд Лоу («Шерлок Холмс») и Джек Блэк («Школа Рока»). Режиссёром выступила Нэнси Майерс («Чего хотят женщины»).