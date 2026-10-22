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Начались съёмки футбольной драмы «Команда» с Сергеем Безруковым — выход в 2027 году

Начались съёмки футбольной драмы «Команда» с Сергеем Безруковым — выход в 2027 году
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» сообщила о старте съёмок фильма «Команда». Футбольная драма выйдет осенью 2027 года.

Фото: «Атмосфера Кино»

Фото: «Атмосфера Кино»

Фото: «Атмосфера Кино»

Фото: «Атмосфера Кино»

Фото: «Атмосфера Кино»

Фото: «Атмосфера Кино»

Сюжет картины основан на реальных событиях. Лента расскажет о бизнесмене Сергее Горбатове, к которому в Красноярск приезжает 15-летняя дочь Лиза. Она считает отца эгоистом, а переезд к нему настоящей пыткой. Желая вернуть уважение дочери, герой решает создать футбольную команду «Тотем» из воспитанников детского дома. Теперь им предстоит пройти череду испытаний, чтобы добиться побед.

Главные роли исполнят Сергей Безруков («Трудно быть богом»), Леон Кемстач («Слово пацана»), Артём Быстров («Семь вёрст до рассвета») и другие актёры. Режиссёром выступит Антон Богданов («Красавица»).

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