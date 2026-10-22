«Совершенно другой сериал»: автор «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — о втором сезоне

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у шоураннера «Оно: Добро пожаловать в Дерри» Брэда Кэйна. Он рассказал об отличии второго сезона сериала от первого.

По словам автора, предстоящее продолжение будет кардинально отличаться от оригинала — шоу станет ещё кровавее. Кэйн заявил, что второй сезон можно сравнить с классическими гангстерскими фильмами, только с Пеннивайзом и атмосферой произведений Стивена Кинга.

Мы готовим кое-что очень интересное для второго сезона, о чём я пока не могу много рассказывать, но он совершенно другой. Это Великая депрессия, это 1935 год. Больше я ничего не могу сказать, но вы можете представить себе гангстерский фильм, только с Пеннивайзом и духом Стивена Кинга. Примерно это мы и делаем.

Дата выхода второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» пока неизвестна. Действие будущих эпизодов за 27 лет до событий первого сезона. Сериал сосредоточится на одном из эпизодов оригинального романа Стивена Кинга, связанного с резнёй банды Брэдли. По сюжету группа преступников скрывается от правоохранителей в Дерри, сея хаос по всему городу. Параллельно клоун Пеннивайз начнёт устраивать ещё больше кровавых расправ.