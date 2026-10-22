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Как начать раньше играть в мв4, modern warfare 4

Как уже играть в мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 4
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Activision запустила серверы мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 4, закончив поэтапный запуск шутера, который разделили на три этапа — сначала сюжетная кампания (16 октября), затем эвакуационный режим DMZ (20 октября) и сейчас мультиплеер (22-23 октября).

Изначально мультиплеер должны были запустить только в пятницу вечером, но Activision в очередной раз решила отложить запуск на более ранний — игра уже доступна, поскольку релиз состоялся 23 октября в полночь по местному времени (а в Новой Зеландии уже наступил новый день). Однако система работает так, что любой желающий уже может сыграть. Как это сделать?

  1. Перейдите в свой профиль Call of Duty
  2. Выберите вкладку «Основная информация», там строчку «Адрес».
  3. В строчке «Страна» из списка выберите «Новую Зеландию» (или любую другую страну, где уже наступило 23 октября).

Всё. После этого заходите в игру и вкладка «Мультиплеер» станет доступна. Игра вышла на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.

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