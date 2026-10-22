Логические игры признаны видом спорта в России — впереди турнир на 4 млн рублей

В рамках форума «Россия — спортивная держава» был представлен новый признанный вид спорта — логические игры. Направление включено в I раздел Всероссийского реестра видов спорта.

Под логическими играми понимают соревнования, требующие аналитического мышления, логики, стратегического планирования и способности быстро принимать решения. В ближайшее время вид будет представлен серией турниров по полемике: пройдут четыре ивента по спортивной «Мафии».

В 2027 году федерация при поддержке «Столото» проведёт финал Профессиональной лиги интеллектуального спорта и гранд-финал Mafprofi, который объединит участников из разных стран в борьбе за призовой фонд более 4 млн рублей.