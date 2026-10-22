Блогер поэтапно уничтожал iPhone Duo при помощи ножа

Блогер Тим Пэн опубликовал видео, где разбирает складной смартфон iPhone Duo на куски. Ролик он выложил на своём YouTube-канале и странице в соцсети Х.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Tim Pan.

Автор видео использует для вскрытия канцелярский нож. Сначала он открепляет защитную накладку на камере, а после этого приступает к снятию покрытия и дисплеев смартфона. К концу ролика в руках блогера остаётся «голый» гаджет, который уже не способен функционировать. Ранее Тим тестировал новый смартфон на выдержку во время складывания. После 10 тыс. открытий и закрытий устройства в его центре образовалась заметная складка.

Мировые продажи iPhone Duo стартуют уже 23 октября. Гаджет будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах: тёмно-синем и белом. Устройство обладает внешним дисплеем на 5,4 дюйма, а в развёрнутом состоянии размер экрана достигает 7,6 дюйма. Предзаказы на смартфон стартовали 16 октября — их раскупили в течение получаса. После этого в СМИ заявили, что Apple увеличит производство iPhone Duo на 44%.