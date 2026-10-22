Фанаты устроят прощальный заезд в GTA 5 — за час до релиза GTA 6

На форуме Reddit появились сообщения, что фанаты планируют устроить прощальную поездку по Лос-Сантосу в GTA 5 Online. Многие пользователи намерены сделать это ночью 18 ноября — за час до релиза GTA 6.

Цель инициативы — попрощаться с Лос-Сантосом, в котором геймеры проводили время с 2013 года. Во время поездки не планируется столкновения с полицией и выполнение каких-либо заданий. Пользователи планируют проехать по городу и насладиться видом знакомых локаций в преддверии погружения в Вайс-Сити.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Будущая игра сконцентрируется на истории двух главных героев — Джейсона и Лусии. Вместе им предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры станет вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Ранее сообщалось, что онлайн-режим появится в проекте в 2027 году.