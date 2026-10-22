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Хоррор-боевик «Натиск» со звездой «Андора» вышел в онлайн-кинотеатрах России

Хоррор-боевик «Натиск» со звездой «Андора» вышел в онлайн-кинотеатрах России
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22 октября хоррор-боевик «Натиск» вышел в российских онлайн-кинотеатрах. Фильм уже можно посмотреть на сервисах Okko, Wink и «Кинопоиск».

Картина появилась на российских платформах спустя полтора месяца после выхода в отечественном прокате — премьера состоялась 17 сентября. За это время хоррор заработал скромные 8,2 млн рублей. Общие сборы по всему миру также не достигли высоких показателей и составили $ 3,4 млн.

«Натиск» рассказывает, как с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним в погоню тут же отправляются наёмники. Защищать от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке. Главную роль сыграла звезда сериала «Андор» Адрия Архона. Картину смешанно оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 59% обозревателей и 61% пользователей.

Каким получился фильм «Натиск»:
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