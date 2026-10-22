Фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй выйдет в онлайне 27 октября

Стриминговый сервис Prime Video раскрыл дату цифрового релиза фильма «Тайный дневник Верити». Триллер выйдет в онлайне уже 27 октября.

Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя менее месяца с момента выхода — премьера в мировом прокате состоялась 2 октября. За это время лента собрала более $ 146 млн при скромном бюджете в $ 40 млн. Фильм низко оценили критики, но тепло приняли зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 31% свежести от обозревателей и 71% от пользователей.

«Тайный дневник Верити» повествует о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей. Главные роли сыграли Энн Хэтэуэй («Одиссея»), Дакота Джонсон («Материалистка»), Джош Хартнетт («Ловушка») и другие актёры.