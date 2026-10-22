YouTube скрыл кнопку дизлайка для блогеров — чтобы не расстраивать их

Пользователи форума Reddit сообщили, что на платформе YouTube начала исчезать кнопка дизлайка. Опция перестала отображаться под некоторыми роликами.

Фото: Reddit/Silver-Addition7050

На многих видео кнопка теперь находится под дополнительным меню, а сами лайки остались на прежнем месте. Издание Dextero обратилось в YouTube по поводу ситуации. Представители платформы ответили, что обновление коснётся только авторов контента, а не всех пользователей.

Мы не тестируем скрытие кнопки дизлайка на YouTube для пользователей. Мы представляем новый пользовательский интерфейс для авторов, отображающий их собственные загруженные видео, где дизлайк находится за меню с тремя точками.

Обновление для YouTube начали тестировать спустя почти пять лет после того, как на платформе убрали публичную статистику дизлайков. Теперь посмотреть эту информацию могут только авторы видео, а также пользователи, которые подключили специальные плагины.