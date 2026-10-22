Сериал «Кэрри» продлили на второй сезон — он продолжит роман Стивена Кинга

Компания Amazon объявила о продлении сериала «Кэрри» на второй сезон. Это произошло спустя две недели после запуска шоу — премьера состоялась 7 октября.

Новость уже прокомментировал Майк Флэнаган , создатель проекта. Шоураннер заявил, что продолжение шоу расскажет дальнейшую историю главной героини, которая не была раскрыта в оригинальном романе Стивена Кинга.

Вот уже 50 лет зрители знают историю Кэрри Уайт и тянутся к ней. С самого начала мы задумывали сюжет, который выходит далеко за рамки событий на том самом выпускном, и я невероятно признателен Стивену за его доверие и поддержку в исследовании того, что произойдёт в жизни героини дальше.

«Кэрри» рассказывает о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей. Главные роли в шоу сыграли Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кэти Сакхофф («Мандалорец») и Саманта Слойан («Жизнь Чака»).