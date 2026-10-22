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iPhone Duo запретили активировать до релиза. Apple будет блокировать их

iPhone Duo запретили активировать до релиза. Apple будет блокировать их
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Компания Apple запретила активировать складные iPhone Duo до старта мировых продаж. Об этом сообщили пользователи, которые получили смартфоны раньше релиза.

Информацией о блокировке устройств поделился в том числе видеоблогер Сергей Романцев, который ранее выпустил первый в мире обзор iPhone Duo. По его словам, если пользователи активировали смартфоны до 22 октября, то они сохранят доступ к смартфонам. Судя по всему, Apple решила защитить гаджеты от перепродажи и после появления обзоров запретила активировать устройства. Блокировка также ждёт пользователей, которые решат сбросить настройки в заранее полученной модели.

iPhone Duo поступит в продажу по всему миру уже 23 октября. Первое складное устройство Apple будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах — тёмно-синем и белом. Устройство обладает внешним дисплеем на 5,4 дюйма, а в развёрнутом состоянии размер экрана достигает 7,6 дюйма. Предзаказы на смартфон стартовали 16 октября — их раскупили в течение получаса. После этого в СМИ заявили, что Apple увеличит производство iPhone Duo на 44%.

Каким получился новый гаджет Apple:
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