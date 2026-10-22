iPhone Duo запретили активировать до релиза. Apple будет блокировать их

Компания Apple запретила активировать складные iPhone Duo до старта мировых продаж. Об этом сообщили пользователи, которые получили смартфоны раньше релиза.

Информацией о блокировке устройств поделился в том числе видеоблогер Сергей Романцев, который ранее выпустил первый в мире обзор iPhone Duo. По его словам, если пользователи активировали смартфоны до 22 октября, то они сохранят доступ к смартфонам. Судя по всему, Apple решила защитить гаджеты от перепродажи и после появления обзоров запретила активировать устройства. Блокировка также ждёт пользователей, которые решат сбросить настройки в заранее полученной модели.

iPhone Duo поступит в продажу по всему миру уже 23 октября. Первое складное устройство Apple будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах — тёмно-синем и белом. Устройство обладает внешним дисплеем на 5,4 дюйма, а в развёрнутом состоянии размер экрана достигает 7,6 дюйма. Предзаказы на смартфон стартовали 16 октября — их раскупили в течение получаса. После этого в СМИ заявили, что Apple увеличит производство iPhone Duo на 44%.