Бюджет сериала «Гарри Поттер» от HBO превысил $ 200 млн — это дороже «Игры престолов»

Издание Deadline поделилось новыми деталями производства сериала «Гарри Поттер». Из материала стало известно, что перезапуск саги про Мальчика со шрамом обошёлся компании HBO примерно в $ 200 млн.

Подобная цифра стала известна благодаря данным британской компании Plum Jam Productions. В организации напрямую не подтвердили, что сумма доходов за 2026 год связана именно с «Гарри Поттером», однако авторитетный источник подтвердил информацию, что шоу станет одним из самых дорогих проектов HBO.

Таким образом, первый сезон «Гарри Поттера» сможет сравниться по бюджету с финальными сезонами «Игры престолов» и «Одними из нас». По данным инсайдеров, фантастические проекты обошлись HBO примерно в $ 15 млн за один эпизод. Повышенные траты на «Гарри Поттера» связаны не только с инфляцией, но и затратами на огромное число декораций, которые будут использоваться для дальнейших сезонов шоу.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится 26 декабря 2026 года . Первый сезон адаптирует сюжет «Философского камня» и будет состоять из восьми эпизодов.