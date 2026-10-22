«Мы устали от рекламы в фильмах». Звезда «Обсессии» Инди Наварретти — о современном кино
На подкасте The Kyle Buchanan Show гостем стала звезда хоррора «Обсессия» Инди Наварретти. Она рассказала, как удержать интерес зумеров к походам в кинотеатры.
Артистка считает, что современное поколение предпочитает смотреть то, что им не навязывают. Наварретти заявила, что зрители устали от постоянной рекламы в фильмах и не хотят, чтобы им что-то продавали.
Поколение Z просто хочет смотреть то, что ему не навязывают. Возможно, мы устали от постоянной рекламы в фильмах. Понимаем, что это фундаментальная проблема. Мы выросли на забавных рекламных роликах, которые мы до сих пор цитируем. Это своего рода развлечение. Но не хотим, чтобы нам что-то продавали. Мы хотим оригинальные истории.
Наварретти добавила, что успех «Обсессии» наглядно продемонстрировал её позицию. Девушка уверена, что Голливуду нужны оригинальные проекты, которые не будут продвигать популярные бренды, но заставят зрителей прочувствовать истории.
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