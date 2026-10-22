Трейлер фильма «Рокки — это я» о создании культового «Рокки» — выход в России 19 ноября

Студия Amazon MGM представила трейлер фильма «Рокки — это я». Картина о создании культовой спортивной драмы «Рокки» официально выйдет в России 19 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Лента расскажет, как ещё никому неизвестный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленте про боксёра.

Сильвестра Сталлоне в фильме сыграл актёр Энтони Ипполито. Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».