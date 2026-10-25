Расписание третьего дня чемпионата мира по League of Legends — первые матчи за плей-офф

В воскресенье, 25 октября, в Лос-Анджелесе пройдут матчи 3-го тура групповой стадии 2026 World Championship, 16-го чемпионата мира по League of Legends.

Сегодня в рамках швейцарской сетки состоятся первые матчи за выход в плей-офф (между командами со статистикой 2:0) — эти серии будут сыграны в формате best-of-3. Также состоятся две игры в формате best-of-1 в сетке 1:1.

Расписание третьего дня Worlds 2026:

25 октября, 20:00. Сетка «1:1», Hanwha Life (Южная Корея) — Invictus Gaming (Китай);

21:00. Сетка «1:1», G2 Esports (Европа) — Top Esports (Китай);

22:00. Сетка «2:0», Movistar KOI (Европа) — Dplus (Южная Корея);

26 октября, 1:00. Сетка «2:0», Gen.G Esports (Южная Корея) — LYON (Северная Америка).

Групповой этап чемпионата мира по «Лиге Легенд» продлится до 31 октября, стадия плей-офф намечена на 3-14 ноября.