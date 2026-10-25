Онлайн Cyberpunk 2077 взлетел после выхода патча 2.5 и второго сезона «Киберпанка»

Популярность игры Cyberpunk 2077 продолжает расти после выхода крупного апдейта. По данным портала SteamDB, пиковый онлайн проекта достиг более 186 тысяч игроков.

Фото: SteamDB

Таким образом, игра достигла лучшего показателя за последние три года. Ранее больше одновременных игроков было в сентябре 2023 года, когда вышло дополнение Phantom Liberty. Тогда пиковый онлайн составил более 270 тысяч пользователей.

На рост популярности Cyberpunk 2077 повлиял выход патча 2.5, связанного с недавней премьерой второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». В рамках обновления в игре появилась возможность стрелять двумя пистолетами, два новых квеста и поддержка модов. Кроме того, в проект добавили радиостанцию с музыкой из сериала.