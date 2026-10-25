Хоррор «Глиноликий» от DC стартовал с $ 43 млн — при бюджете в $ 44 млн

По итогам первых выходных сборы фильма ужасов «Глиноликий» достигли $ 24 млн в США. Хоррор занял первую строчку в местных чартах, обогнав документальную ленту «Увидеть всё».

В мировом прокате сборы картины достигли $ 43 млн. Таким образом, «Глиноликий» продемонстрировал успешный старт, учитывая скромный бюджет в $ 44 млн. Аналитики не исключают, что картина окупится в ближайшие недели и станет вторым прибыльным фильмом киновселенной DC после «Супермена». Ранее в рамках супергеройской франшизы вышла лента «Супергёрл», которая провалилась в прокате.

«Глиноликий» рассказывает об актёре Мэтте Хэйгане, которому в какой-то момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра Глиноликого — в оригинальных комиксах DC он был одним из злодеев Бэтмена. Хоррор неофициально выйдет в России уже 29 октября.