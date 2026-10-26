Киану Ривз сыграет в боевике «Вихрь» вместо Алана Ричсона — причина замены неизвестна

Известный актёр Киану Ривз присоединился к актёрскому составу боевика «Вихрь» от Netflix. Он исполнит главную роль и заменит Алана Ричсона. Почему звезда сериала «Джек Ричер» отказалась от роли, неизвестно.

Фильм рассказывает о федеральном маршале (его и сыграет Ривз), который охраняет невесту торговца оружием, нуждающуюся в защите свидетелей. События разворачиваются в течение одного вечера, когда на город обрушивается ураган, блокирующий связь с внешним миром и препятствующий прибытию подкрепления.

За основу сюжета «Вихря» возьмут сценарий, написанный 33 года назад. Перепишет и освежит историю, сохранив основы, Марк Бианкулли («Как ограбить банк»).